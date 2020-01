Aftellen naar Week van de Poëzie Yannick De Spiegeleir

24 januari 2020

16u51 0 Lokeren In Lokeren vindt vanaf donderdag 30 januari een nieuwe editie plaats van de ‘Week van de Poëzie’.

De aftrap wordt gegeven donderdagavond om 20 uur ‘Dichter in de bibliotheek’ met de voorstelling ‘Alles gebeurt onderweg’ met poëzie van Annemie Deckmyn en muziek gebracht door Bert Verbeke. Op zaterdag kan je ‘Leuke verhalen tussen pot en pint’ bijwonen in café Reynaert in Daknam van 20 tot 22 uur. En op zondag 2 februari tot slot sluit het programma ‘DAKNAM DICHTer’ het programma af. Dichters uit Lokeren dragen hun werk voor in de OLV-Vrouwkerk van Daknam van 10.30 tot 12.45 uur.