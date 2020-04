Afhaalbibliotheek start 6 april: “Al 45 vragen ontvangen” Yannick De Spiegeleir

05 april 2020

12u33 4 Lokeren Vanaf maandag 6 april werkt Bibliotheek Lokeren op afspraak. De bib zelf is door de coronacrisis gesloten tot 19 april, maar vanaf volgende week zal het dus mogelijk zijn voor leden om materialen af te halen.

Materialen aanvragen kan op twee manieren: per mail (bibliotheek@lokeren.be), met een maximum van 10 materialen of telefonisch (03 340 50 70), met een maximum van 5 materialen. Bellen kan elke weekdag tussen 9 en 16 uur.

Om te weten of een artikel nog beschikbaar is, raadpleeg je best op voorhand de catalogus via lokeren.bibliotheek.be. Kranten en het recentste nummer van tijdschriften, kunnen niet aangevraagd worden.

Zodra het aangevraagde pakket klaarligt, wordt er een bevestigingsmail uitgestuurd met de datum en het tijdslot voor afhaling. De bibliotheek streeft ernaar om de pakketten steeds klaar te hebben liggen tegen de volgende werkdag tussen 14 en 16 uur. Bij drukte kan het een dag later zijn.

“De bibliotheek ontving al 45 aanvragen die maandag afgehaald kunnen worden, en er komen er nog altijd bij. Het is dus absoluut een succes te noemen”, vertelt bibliothecaris Emmie Segers.

Respecteer de afhaaltijd

Met het oog op de veiligheid en de social distance-maatregelen, vraagt de bibliotheek om het ophaalmoment te respecteren. Kom op het uur dat in de mail staat en vermijd zo overbodige wachtrijen. Kom zeker niet langs wanneer je ziek bent.

Materialen weer terugbrengen, kan enkel tijdens de sluiting via de inleverbus. Of je kan ook wachten tot de bibliotheek haar gewone werking weer opneemt.

De uitleentermijn

De uitleentermijn werd automatisch verlengd naar 19 mei. Wie materialen heeft uitgeleend, kan dus gerust wachten om deze in te leveren tot de bibliotheek haar normale werking herneemt. Alle sluitingsdagen zijn boetevrije dagen.