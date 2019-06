Acteurs met beperking van De Sperwer schitteren samen met TG Horzel op één podium: “Tonen dat inclusief theater werkt” Yannick De Spiegeleir

13 juni 2019

06u24 0 Lokeren De Lokerse toneelgroep TG Horzel en zorginstelling De Sperwer staan op 14, 15 en 16 juni samen op de planken met het toneelstuk Kaspar Hauser. Mensen met een beperking schitteren naast de Horzel-acteurs. “We willen aantonen dat inclusieve projecten werken”, klinkt het bij de twee vzw’s.

Na verschillende eigen toneelvoorstellingen wilde De Sperwer graag een inclusieve voorstelling maken met een lokaal theatergezelschap. In TG Horzel vonden ze een enthousiaste partner. “Naast ons bestaan als toneelgezelschap willen we ook een belangrijke maatschappelijke functie in Lokeren vervullen”, zegt voorzitter Ron Van Kersschaver. Samen met Frederik Rogiers regisseert hij het toneelstuk. “Het verschil met het verhaal dat zich achter de schermen afspeelt kan niet groter zijn. We brengen mensen samen, los van hun achtergrond en artistieke kwaliteit.”

De toneelspelers van De Sperwer zijn opgetogen met de samenwerking. Voor Miranda De Bock is toneel een manier om haar hoofd leeg te maken. “Ik heb mijn grenzen verlegd. Het kan deugd doen om eens kwaad te spelen. Mijn begeleider zegt dat ik nu duidelijker mijn mening durf te zeggen.” Tim Ott, die Kaspar Hauser speelt, denkt als hij speelt ‘aan het water, het strand, de wolken en mensen die op het strand liggen’. Christine Verswalm speelde als kind een keer toneel. “En sindsdien wou ik dat altijd nog eens opnieuw proberen. Het is tof dat er mensen naar ons komen kijken en respect voor ons tonen.” Vriendin Patricia Dekeyser vindt dat er een goede klik is in de groep: “We zijn goed ontvangen door de Horzels. Ze geven ons tips over hoe je theater moet spelen. Je moet dat kunnen verdragen.”

Het toneelstuk ‘Kaspar Hauser’ gaat over een jongen die niet kan communiceren. Eerst sluit een gemeenschap hem in de armen om hem daarna onverbiddelijk uit te spuwen. Het verhaal is gebaseerd op de legende van een Duitse vondeling van onduidelijke afkomst. Voor de voorstelling brengen Rogiers en Van Kersschaver de setting terug naar een eiland in een onbeduidende zee. Een dozijn eilandbewoners leidt er een vredevol leven in alle rust. Iedereen kent er zijn taak, maar men droomt toch ook stiekem van wat meer. Op een dag spoelt een jongeman aan. Puur, zonder zonden, zonder bagage. Met enkel zijn naam en de kleren aan zijn lijf. Kaspar Hauser heet hij en de eilandbewoners sluiten hem in hun armen, want hij zou de verlosser zijn. Hij moet hun dromen tot werkelijkheid maken, er zijn echter enkele stoorzenders aan het werk.

De voorstellingen zijn op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni. Tickets kan je bestellen via Cultuurcentrum Lokeren.