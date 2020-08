Achterbouw van woning in Heirbrugstraat vernield door brand Kristof Pieters

22 augustus 2020

18u22 4 Lokeren Aan de achterbouw van een kleine rijwoning in de Heirbrugstraat in Lokeren ontstond zaterdagnamiddag brand. De brandweerpost van Lokeren was snel ter plaatse en kon verdere uitbreiding voorkomen.

Ondanks de snelle tussenkomst liep de achterbouw, waarin de keuken gelegen was, zware brand- en waterschade op. Drie aanpalende woningen met in totaal zo’n 10 personen werden preventief ontruimd. De aangrenzende huizen werden volledig gevrijwaard. De oorzaak van de brand kon niet onmiddellijk achterhaald worden. Door de interventie was de Heirbrugstraat ruim een uur afgesloten voor alle verkeer.