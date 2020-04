Achter de schermen van het AZ Lokeren tijdens de coronacrisis: “We strijden tegen een onzichtbare vijand” Yannick De Spiegeleir

10 april 2020

10u25 0 Lokeren In één van de kleinste ziekenhuizen van het land bieden de artsen en het zorgpersoneel van AZ Lokeren dapper het hoofd aan de coronacrisis. Vijf dagen lang laten we een medewerker achter de schermen aan het woord over de impact van het COVID-19 virus op hun werk. Vandaag: ambulancier Freddy Temmerman.

Als beroepsambulancier van het AZL en vrijwilliger bij de brandweer zijn het drukke dagen voor Freddy. “Meer dan de helft van de oproepen die we vandaag krijgen, hebben betrekking op COVID 19-patiënten”, vertelt hij. Ook voor ambulanciers is het aanpassen. “Dit is nieuw voor iedereen. We strijden tegen een onzichtbare vijand: een extreem besmettelijk virus.”

Het mentale aspect weegt soms door, geeft de ambulancier toe. “Communicatie is heel belangrijk in deze tijden. Het is niet gemakkelijk, maar als we een patiënt in acute toestand ophalen, moeten we de boodschap meegeven aan de familie: “je gaat je dierbare wellicht een tijdje niet zien.”

(lees verder onder de foto)

Benauwende pakken

“Telkens voor we uitrukken voor een COVID-interventie met de ambulance trekken we onze beschermkledij aan. Geen evidentie, ik doe mijn hoed af voor de artsen en het verplegend personeel die uren aan het werk zijn in die benauwende pakken, ook in ons ziekenhuis. Ook zijn verschillende van onze collega’s van AZ Lokeren tijdelijk aan de slag in het AZ Nikolaas, wat nogal wat flexibiliteit vraagt. Iedereen zet zich keihard in om deze crisis het hoofd te bieden.”

Op het veld verschiet Freddy soms van de taferelen die hij tegenkomt. “Onlangs kwamen we op een interventie zes mensen tegen in één ruimte samen, waaronder twee tachtigers. Dan maak ik mij kwaad ja. Kijken die mensen niet naar televisie of luisteren ze niet naar de radio? De experts zeggen het niet voor niks: spreek niet af en hou afstand van elkaar.”