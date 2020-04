Achter de schermen van het AZ Lokeren tijdens de coronacrisis: “Kletsnat van het zweet na begeleiding van bevalling in beschermkledij” Yannick De Spiegeleir

09 april 2020

15u05 11 Lokeren In één van de kleinste ziekenhuizen van het land bieden de artsen en het zorgpersoneel van AZ Lokeren dapper het hoofd aan de coronacrisis. Vijf dagen lang laten we een medewerker achter de schermen aan het woord over de impact van het coronavirus op hun werk. Vandaag: Sarah Ott, vroedvrouw op de materniteit en medewerker op de dienst radiologie.

“Als je het triagecentrum betreedt en de beschermkledij aantrekt, voelt het een beetje aan alsof je een oorlogszone betreedt”, vertelt Sarah. “Als medewerker van de dienst radiologie bekijk ik regelmatig de CT-scans van Covid-patiënten. Dan zie je met je eigen ogen welke ravage het virus soms aanricht op de longen van mensen.”

Ook op de materniteit, waar Sarah aan de slag is als vroedvrouw, is de impact voelbaar. “Het is voor aanstaande ouders niet gemakkelijk dat ze geen bezoek mogen ontvangen. Iedereen mag maar één begeleidende persoon meenemen. Al kan ik met mijn ogen ook wel vaststellen dat heel wat mama’s de rust op de materniteit omarmen en van de nood een deugd maken. Het is daar nu kalmer dan gewoonlijk omdat bezoek niet is toegelaten.”

Puffen en blazen

Sarah benadrukt ook dat het personeel van het ziekenhuis nog sterker aan elkaar hangt sinds de start van de crisis. “De samenhorigheid is groot, net als de bereidwilligheid bij iedereen om er voor te gaan. Via onze gesloten facebookgroep wisselen we ook ervaringen uit.” Niet alleen voor de mama’s zijn bevallingen tegenwoordig zware arbeid. “Omdat puffen en blazen er nu eenmaal bij hoort bij een bevalling, dragen we als vroedvrouw ook een beschermend pak. Na het begeleiden van een bevalling ben ik kletsnat van het zweet.”