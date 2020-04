Achter de schermen van het AZ Lokeren: “Aarzel niet om je te laten opnemen, ook als niet-COVID-patiënt” Yannick De Spiegeleir

13 april 2020

12u00 14 Lokeren In één van de kleinste ziekenhuizen van het land bieden de artsen en het zorgpersoneel van AZ Lokeren dapper het hoofd aan de coronacrisis. Vijf dagen lang laten we een medewerker achter de schermen aan het woord over de impact van het COVID-19 virus op hun werk. Vandaag: cardioloog dokter Ann Goeminne.

Het is een tendens die tijdens deze coronacrisis jammer genoeg bij heel wat ziekenhuizen in ons land aan de oppervlakte komt: patiënten met klachten die niet gerelateerd zijn aan het coronavirus wachten soms te lang om hun gezondheidsproblemen te signaleren.

Dat merkt ook dokter Ann Goeminne, diensthoofd cardiologie van het AZ Lokeren. “De laatste weken zijn er al een aantal patiënten met hartklachten opgenomen die zich laattijdig aanmelden. Dit leidt tot onnodige complicaties, zelfs één maal met reanimatie tot gevolg. Dit zijn zaken die we absoluut willen vermijden. We willen echt een oproep doen om niet te lang te wachten en geen schrik te hebben.”

Aanpassingsvermogen

Dokter Goeminne is al 18 jaar aan de slag bij het AZ Lokeren, maar een dergelijke gezondheidscrisis heeft ze in haar carrière nog nooit meegemaakt. “Het vergt een enorm aanpassingsvermogen van onze mensen. Zo hebben we zes bedden vrijgemaakt voor een aparte ‘transit-afdeling’ voor patiënten die met mogelijke symptomen van het virus kampen. We proberen ervoor te zorgen dat we mensen zo niet nodeloos moeten transporteren.”