Acht ooievaarsjongen in Daknamse Meersen en Buylaers geringd Yannick De Spiegeleir

28 juni 2019

12u50 8 Lokeren De afgelopen maanden zijn er acht ooievaarsjongen geringd in Lokeren: vijf in het nest in de Daknamse Meersen en drie in de Buylaers.

“Oorspronkelijk lagen er zes eieren in het nest in de Daknamse Meersen. Dat is uitzonderlijk veel, want normaal zijn het er maximum vier”, weet Paul Durinck, conservator voor Natuurpunt Zuid-Waasland in de Daknamse Meersen. “Het gaat om een uitzonderlijke situatie, want normaal overleven er slechts twee jongen per nest. De relatief gunstige weersomstandigheden spelen wellicht een rol.”

Ook in de Buylaers ging natuurvereniging vzw Durme onlangs over tot het ringen van de drie ooievaarsjongen in het nest. Morgen staat er in de Buylaers een natuurwandeling gepland in het kader van het 50-jarig bestaan van vzw Durme. De gegidste wandeling start om 14 uur.