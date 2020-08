Aantal coronabesmettingen in Lokeren lijkt te stagneren, maar: “Te vroeg om victorie te kraaien” Yannick De Spiegeleir

13 augustus 2020

15u23 0 Lokeren De grafiek van het aantal besmettingen dat wekelijks wordt vastgesteld, toont in Lokeren een licht dalende lijn. Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) waarschuwt voor overdreven optimisme. “Het is té vroeg om de lokale maatregelen te versoepelen.”

Nadat de tweede golf van coronabesmettingen eerst toesloeg in Antwerpen werden ook in Lokeren een 50-tal besmettingen vastgesteld. Maar net als in de grootstad lijkt het tij in de Durmestad te keren. Volgens de gegevens van Sciensano kwamen er de laatste week ‘slechts’ 36 besmettingen bij.

“Maar het is nog veel te vroeg om victorie te kraaien”, benadrukt de Lokerse burgemeester. “Pas eind deze maand zullen we, als de cijfers gunstig evolueren, bekijken of er lokale maatregelen versoepeld kunnen worden.” Zo is het in Lokeren voor iedereen verplicht om binnen de bebouwde kom een mondmasker te dragen, behalve als je met de auto rijdt of je verplaatst met de fiets.

Contactopsporing werpt vruchten af

Anthuenis toont zich tevreden met de lokale contactopsporing die werd opgezet in samenwerking met de lokale huisartsenkring. “Die werpt echt wel zijn vruchten af. De dokters zijn bij machte om de hulp van stadspersoneel in te roepen als ze merken dat daar nood aan is voor contactonderzoek (bekijken met wie een besmette persoon contact heeft gehad, red.). Die lokale aanpak wekt vertrouwen, waardoor het lukt om de betrokkenen te lokaliseren.”

Ook uit de cijfers van Sciensano blijkt dat waakzaamheid geboden blijft. Na Gent (93) telt Lokeren (36) in Oost-Vlaanderen nog steeds het hoogste aantal besmettingen in de laatste 7 dagen. Elders in het Waasland telt Sint-Niklaas 27 besmettingen in de laatste week. Temse (14), Zwijndrecht (10), Stekene (5) en Moerbeke (2) zitten ook boven de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners: al dient die maatstaf – zeker voor kleine gemeenten – in perspectief te worden geplaatst. Beveren (4), Kruibeke (3) en Sint-Gillis-Waas (2) zitten buiten de gevarenzone. Waasmunster is de beste leerling van de klas met 0 besmettingen in de laatste week.