Aanschuiven voor abonnement op fandag Sporting: “Ondanks degradatie zitten we in positieve flow” Yannick De Spiegeleir

21 juli 2019

11u05 4 Lokeren Ondanks het feit dat Sporting voor de eerste keer in 25 jaar niet aantreedt in eerste klasse heerste er zaterdag een optimistische sfeer op de fandag in het Daknamstadion. “Als we op het huidige elan verder gaan, verkopen we meer abonnementen dan vorig jaar”, zegt Peter Laureys, strategisch adviseur bij Sporting Lokeren.

Afgelopen week viel definitief het doek over een kwarteeuw Sporting Lokeren in de hoogste klasse van het Belgisch voetbal. Het sprankeltje hoop dat de fans nog koesterden door Operatie Propere Handen werd van tafel geveegd toen het BAS besliste om KV Mechelen, noch Waasland Beveren een degradatie op te leggen.

Exit Sporting dus, maar toch zien heel wat fans de toekomst rooskleurig tegemoet, zo bleek zaterdag op de fandag. De wissel aan de top, Roger Lambrecht maakte plaats voor de nieuwe voorzitter Louis De Vries, doet een frisse wind waaien. “Het is al enkele jaren geleden dat onze club in een dergelijke positieve flow zat. Op dit moment hebben we al meer abonnementen verkocht dan op hetzelfde tijdstip vorig jaar”, weet Laureys.

Dat bleek gisteren ook aan de ticketdienst waar het aanschuiven geblazen was. “Ik kom al 40 jaar naar Sporting. Ronny Somers was een vriend en zo ben ik hier beland. Vorig jaar heb ik wel heel wat wedstrijden links laten liggen. Maar ik heb er toch nooit aan getwijfeld om mijn abonnement te verlengen”, zegt Peter Verbruggen die net een nieuw seizoenkaart aankocht. “We zijn elke dag open. Enkel op maandag zijn we in principe dicht, maar ook dan laten we mensen niet in de kou staan”, zegt Jolien De Nul, medewerker bij Sporting Lokeren. “Het is duidelijk dat er een nieuwe schwung zit in de beleving rond onze club.”

Stewards Nico Van Laere en Benny Valck zijn dezelfde mening toegedaan . “We zien geen enkele thuiswedstrijd want we zorgen voor de bewaking van de parking en de tribunes. Maar op verplaatsing zijn we er wel bij. We zagen de ploeg al winnen tegen Monaco. Het komt helemaal goed dit jaar.”

Het optimisme onder de fans kreeg tijdens de galamatch tegen de Griekse tweedeklasser Panachaiki geen verlengstuk op de grasmat: de wedstrijd eindigde op een 0-0 eindstand. Toch telt iedereen af naar de seizoenstart in 1B. Clubmascotte Fiel De Vos surft mee op de positieve vibe. “De komst van Jelle Van Damme is een troef en het feit dat Killian Overmeire op post blijft een opsteker. Wij zijn Lokeren is nu echt een feit.”