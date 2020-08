Aanleg eerste lichtgevend zebrapad van het land begonnen in Heilig Hartlaan Yannick De Spiegeleir

25 augustus 2020

14u54 2 Lokeren Ter hoogte van de VLOT!-Campus Creo is Trafiroad begonnen met de aanleg van Ter hoogte van de VLOT!-Campus Creo is Trafiroad begonnen met de aanleg van het eerste lichtgevende zebrapad van ons land . Eind deze week moet de primeur operationeel zijn.

De stad Lokeren ging in zee met het Lokerse bedrijf Trafiroad voor de primeur. “Er wordt een bak in het wegdek gemonteerd. De zebrapadelementen geven licht en we kunnen ze eigenhandig aansturen. Vooral wanneer het straks vroeger donker is en ’s ochtends de zon later opkomt, zal dit systeem van pas komen”, schetst schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe. Het gaat om een proefproject. Eind deze week, vlak voor de start van het schooljaar, moet het zebrapad operationeel zijn.

De keuze voor de Heilig Hartlaan is niet toevallig. Met VLOT!-Campus Creo, kleuterschool Duizendvoet en lagere school Onze-Lieve-Vrouwcollege vormt de straat een drukke schoolomgeving waar dagelijks heel wat leerlingen zich verplaatsen.

Door de aanleg van het zebrapad is doorgaand verkeer in de Heilig Hartlaan niet mogelijk tot en met vrijdag 28 augustus.