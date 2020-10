91 bestuurders geverbaliseerd tijdens flitsmarathon Kristof Pieters

08 oktober 2020

13u30 0 Lokeren De politie van Lokeren heeft woensdag deelgenomen aan de nationale flitsmarathon. Daarbij werden 91 bestuurders geverbaliseerd.

De politie controleerde de snelheid op de Doorslaardam, Pontweg, Waasmunsterbaan, Eksaardebaan en in de Nieuwpoort- en Everslaarstraat. In deze straten is de maximumsnelheid beperkt tot 50 km/u. In totaal werden 1.082 voertuigen gecontroleerd. 991 bestuurders hielden zich aan de snelheid, 91 niet (=8.4%). De hoogste snelheid was 87 km/u. Eén bestuurder kreeg een onmiddellijke inning voor het gebruik van de gsm achter het stuur.