90-jarige bewoonster dood teruggevonden nadat ze ‘s nachts woonzorgcentrum Ter Durme verlaat via nooddeur Kristof Pieters Yannick De Spiegeleir

17 maart 2020

14u12 28 Lokeren Aan het woonzorgcentrum Ter Durme in de Polderstraat in Lokeren is dinsdagochtend het levenloos lichaam aangetroffen van een bejaarde vrouw. De 90-jarige dame verliet het rustoord ‘s nachts via de nooddeur blijkt uit camerabeelden. Politie en parket zijn een onderzoek gestart.

De vrouw werd dinsdagochtend rond 7.45 uur gevonden door een personeelslid van het woonzorgcentrum Ter Durme. De bewoonster lag levenloos op het voetpad aan de Polderstraat. Voor het slachtoffer, een 90-jarige vrouw, kon geen hulp meer baten.

De 90-jarige bewoonster woonde reeds sinds 2014 in het woonzorgcentrum op de open afdeling. “De nachtploeg, die volledig bemand was, heeft tijdens de nacht van maandag op dinsdag niets verontrustend opgemerkt. Omdat mevrouw graag wat langer slaapt, heeft de ochtendploeg omstreeks 07.30 uur haar verdwijning opgemerkt. Haar bed was beslapen en de veiligheidshekkens van het bed, die moeten voorkomen dat een bewoner uit bed kan vallen, waren steeds omhoog", zegt Bart D’hanis, algemeen directeur van zorgbedrijf Sakura. “De ochtendploeg is onmiddellijk met een zoekactie gestart. De bewoonster is uiteindelijk door een verpleegkundige ter hoogte van de assistentiewoningen Het Polderhuis gevonden. daarna zijn de hulpdiensten verwittigd.”

Nooddeur

Via de camerabeelden is op te merken dat de mevrouw via de nooddeur het woonzorgcentrum heeft verlaten. Omwille van brandveiligheid mag deze nooddeur niet op slot. Hoe het dramatisch ongeval kon gebeuren, dient verder en grondig onderzocht worden.

De directie van het woonzorgcentrum verzamelde dinsdagochtend alle personeelsleden om uitleg te geven. Daarna konden ze steun en troost zoeken bij elkaar. “Iedereen is hier bijzonder zwaar aangeslagen. Het is de allereerste keer dat we zoiets meemaken. Doordat het ongeval vlakbij de ingang gebeurde, zijn er ook veel mensen, vanuit onze assistentiewoningen, mee geconfronteerd geworden. Ook deze bewoners krijgen de nodige begeleiding”, verduidelijkt Stefan Walgraeve, voorzitter van Sakura. “Vooral voor de nachtverpleging en de ochtendploeg was dit een hele shock. De medewerkers van de afdeling waar de mevrouw verbleef reageerden bijzonder aangeslagen.” De familie van de bewoonster wordt opgevangen door de dienst slachtofferbejegening van de lokale politie Lokeren.

Over de precieze doodsoorzaak is nog niks bekend. Een autopsie moet hierover meer duidelijkheid brengen. Er zal nu onderzocht worden welke bewegingsvrijheid de vrouw had in het woonzorgcentrum en of alle procedures zijn gevolgd. Omwille van het coronavirus mogen bewoners het rusthuis niet meer verlaten en kan er ook geen bezoek meer over de vloer komen. “Maar er is geen enkel signaal dat er op wijst dat deze dramatische gebeurtenis verband houdt met de maatregelen rond het coronavirus”, besluit Walgraeve.