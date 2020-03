82 leden sluiten zich aan bij eerste buurtinformatienetwerk in Voetbalwijk: “Buren in ‘real time’ op de hoogte houden bij verdachte situaties” Yannick De Spiegeleir

12 maart 2020

17u06 7 Lokeren In het politiecommissariaat van Lokeren is donderdagochtend het officiële startschot gegeven van het eerste buurtinformatienetwerk (BIN). 82 bewoners van de Voetbalwijk en de Lokerse politie engageren zich om elkaar op de hoogte te houden in verband met de veiligheid in de wijk. “Het is mijn ultieme droom dat in de toekomst alle Lokerse wijken een buurtinformatienetwerk krijgen”, zegt korpschef Dirk De Paepe.

Bij zijn aanstelling vorig jaar maakte De Paepe duidelijk dat het zijn ambitie is om de drempel naar de burger te verlagen. De opstart van een eerste buurtinformatienetwerk (BIN) is in die optiek logisch. In een BIN communiceren buurtbewoners en de politie via sms, Whatsapp, e-mail en/of sociale media over mogelijk inbraakgevaar.

Moderne communicatietechnieken

In het verleden telde Lokeren ooit al enkele BIN’s, maar die stierven een stille dood. “De communicatiemiddelen die nu voorhanden zijn, bestonden toen nog niet”, zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld), die benadrukt dat hij opgetogen is met het engagement van de bewoners van de Voetbalwijk. “Als stad investeren we fors in de veiligheid van de Lokeraar, maar de politie kan het niet alleen. Tips en informatie van de burger kunnen de veiligheid enkel verhogen”, zegt de burgemeester. Samen met de korpschef hoopt hij dat het eerste BIN navolging krijgt bij andere Lokerse wijken. “Dit systeem biedt fantastische mogelijkheden. Zo kunnen we bij meldingen van verdachte bewegingen in de wijk alle leden in ‘real time’ een bericht sturen om waakzaam te zijn of bijvoorbeeld wat extra licht aan te steken in huis. Dit kan inbrekers afschrikken. Het is dan ook mijn droom dat het gehele grondgebied van Lokeren in de toekomst gedekt wordt door een buurtinformatienetwerk in elke wijk.”

We hebben in onze wijk al meer dan tien jaar een sterke buurtwerking en een levendige Facebookpagina. Jammer genoeg werden we in het verleden al geregeld geconfronteerd met inbraken, maar we zijn hoopvol dat het buurtinformatienetwerk een handig instrument kan zijn om elkaar en de politie op de hoogte te houden BIN-coördinator Jeroen De Geest van de Voetbalwijk

Sterke buurtwerking

Samen met de burgemeester, de korpschef en commissaris William De Vos zette buurtbewoner en BIN-coördinator Jeroen De Geest van de Voetbalwijk donderdagochtend zijn handtekening onder het charter dat de samenwerking tussen de politie en de burgers bekrachtigd. “We hebben in onze wijk al meer dan tien jaar een sterke buurtwerking en een levendige Facebookpagina. Jammer genoeg werden we in het verleden al geregeld geconfronteerd met inbraken, maar we zijn hoopvol dat het buurtinformatienetwerk een handig instrument kan zijn om elkaar en de politie op de hoogte te houden. We engageren ons in elk geval om onze kennis te delen met andere Lokerse wijken die geïnteresseerd zijn om een BIN op te starten.”