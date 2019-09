582 natuurliefhebbers kopen samen met natuurvereniging vzw Durme ‘laatste puzzelstuk’ natuurgebied Buylaers aan: “Totaalbedrag van 45.491 euro ingezameld” Yannick De Spiegeleir

12 september 2019

15u42 3 Lokeren 582 buurtbewoners, natuurliefhebbers, wandelaars en Lokerse bedrijven lieten hun groene hart zien en zamelden de afgelopen maanden 45.491,15 euro in. Na jarenlang onderhandelen kan vzw Durme zo een belangrijke perceel aankopen in de Buylaers, een natuurgebied in het centrum van Lokeren. “Om alle Lokeraars mee te laten genieten, plaatsen we volgend jaar een verrekijker op de Durmedijk met zicht op het ooievaarsnest”, zegt Sarah Geers van vzw Durme.

Het grootste deel van de Buylaers is al ettelijke decennia eigendom van de stad en in het beheer van vzw Durme. Eén perceel van 2,5 hectare bleef echter al die tijd in privéhanden. Exact op die locatie was er een halve eeuw geleden sprake van de bouw van nieuwe woningen. “Ondanks een aanvankelijke goedkeuring hebben we die beslissing toen kunnen tegenhouden”, blikt André Verstraeten, erevoorzitter van vzw Durme, terug.

Dat de natuurvereniging, uitgerekend in het jaar dat ze haar 50ste verjaardag viert, de aankoop van het perceel kan verwezenlijken met de steun van 582 gezinnen heeft een grote symboolwaarde. “Dit ontbrekende stukje kan de puzzel van het gebied afwerken tot een mooi en toegankelijk stuk groen. Ideaal voor iedereen die wil ontsnappen aan de drukte van de stad.”

Mei 2019 lanceerde vzw Durme de eerste vraag om hulp. De natuurvereniging wou een perceel van 2,5 hectare grasland aankopen aan de rand van natuurgebied de Buylaers. Dit perceel zou het huis van de ooievaar volledig veilig stellen. Nu, 4 maand later, klopt de campagne af op een totaal ingezameld bedrag van maar liefst 45.491,15 euro. 582 schenkers hebben er samen voor gezorgd dat vzw Durme het perceel kon aankopen en beschermen, en dat is een primeur in de streek.

Naast een pak buurtbewoners en andere sympathisanten investeerden ook drie Lokerse bedrijven in de aankoop van het natuurgebied: drukkerij Creafor, Reizen De Strycker en De Maesschalck-Goethals Zonwering. Zij ontvingen een certificaat voor hun geleverde steun.

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) knipte samen me co-conservator van de Buylaers Christophe Hillaert het symbolische natuurlint van riet en hop door om het nieuwe gebied officieel te openen voor plant en dier. “Namens alle Lokeraars wil ik jullie bedanken voor deze schitterende en positieve actie.”

Hoogst mogelijke bescherming voor Lokerse natuur

Nu vzw Durme het perceel kon aankopen, zijn ze volop bezig met de voorbereiding om dit perceel te laten erkennen als ‘natuurreservaat’ . Dit is de hoogst mogelijke bescherming die een gebied kan krijgen. In afwachting hiervan begonnen ze alvast met het natuurbeheer, en werd het perceel een eerste keer gemaaid volgens de ecologische principes.

Het perceel zal voorlopig niet geopend worden voor wandelaars of fietsers. Al zijn er op langere termijn wel plannen in die richting. “Momenteel is de soortenrijkdom nog relatief laag, maar het gebied heeft een enorm potentieel. Door de nabijgelegen bijzondere graslanden, de hoge grondwatertafel en het historische gebruik verwachten we dat dit binnen enkele jaren zal uitgroeien tot een van de mooiste percelen van de Buylaers. Waar nu vooral grassen groeien, verwachten we binnenkort bloeiende soorten als grote ratelaar, echte koekoeksbloem, en wellicht op termijn ook bijzondere wilde orchideeën”, zegt Thomas Van Lancker, verantwoordelijke natuurverwerving van vzw Durme.

Komend voorjaar plaatst vzw Durme, om iedereen mee te laten genieten van dit reservaat, een gratis vaste verrekijker, gericht op de ooievaarspaal. “Zo maak je vanaf de eerste rij alle gebeurtenissen bij familie ooievaar mee”, klinkt het.