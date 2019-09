50ste reuzenstoet Koveken trekt door Heirbrugwijk Yannick De Spiegeleir

22 september 2019

16u51 0 Lokeren Een uitgerekte stoet met tientallen reuzen trok zondagnamiddag door de Heirbrugstraat voor de vijftigste reuzenstoet van Kovekenskermis.

Met ongeveer 70 reuzen op het appel vormde het jubileum meteen ook een recordeditie en in tegenstelling tot vorig jaar gooiden de weersomstandigheden geen roet in het eten. Om het 50-jarig bestaan op te luisteren waren ook de bellemannen en -dames ruim vertegenwoordigd in de optocht. Zij werden per boot afgezet aan het begin van de stoet nadat ze Lokerse paardenworsten hadden genuttigd als lunch. Ook de bellemanreus uit Temse was van de partij.