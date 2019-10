450 deelnemers wagen zich aan Halloweentocht basisschool De Rozen Yannick De Spiegeleir

26 oktober 2019

20u39 4 Lokeren Als afsluiter voor de herfstvakantie organiseerde basisschool De Rozen vrijdagavond haar jaarlijkse Halloweentocht.

Het initiatief was een succes, want in totaal kwamen 450 deelnemers opdagen. “Zij konden genieten van leuke, griezelige én lekkere stops”, zegt directeur Nell De Gendt. “Ik wil alle collega’s, ouders en bij uitbreiding alle helpen handen bedanken om dit mogelijk te maken.”