43 studenten maken gebruik van ‘bLOKspots’ Yannick De Spiegeleir

24 januari 2020

17u50 0 Lokeren De jeugddienst is tevreden met de opkomst voor de collectieve studielocaties tijdens de afgelopen weken.

“Er werd 291 keer, op 7 verschillende locaties door 43 verschillende studenten gebruik gemaakt van deze mogelijkheid tot gezamenlijk studeren”, staat te lezen op de Facebookpagina van jeugddienst Lokeren. Studenten konden onder meer in de boeken duiken in het stadsmuseum, Vagevuur en bij Sporting Lokeren.

Volgende week kunnen studenten overigens nog steeds terecht in het Cultuurcentrum Lokeren. Dat opent een weekje langer haar deuren als studielocatie. Tot en met 31 januari kunnen studenten hier terecht om te blokken in een rustige omgeving. Registreren is niet nodig