41 nieuwe namen maken programma Lokerse Feesten compleet Yannick De Spiegeleir

07 juni 2019

09u05 2 Lokeren De line-up van de Lokerse Feesten is compleet. Deze ochtend werden nog 41 nieuwe namen toegevoegd aan de affiche.

Op zaterdag 10 augustus komt Triggerfinger om revanche te nemen voor hun show die vorig jaar werd stilgelegd door het onweer en Arno komt zijn zeventigste verjaardag vieren op de Grote Kaai. The Van Jets nemen afscheid, en Therapy? en Yves Deruyter zorgen voor nòg meer fun en hits.

Tiga vervoegt The Chemical Brothers en Charlotte de Witte op vrijdag 9 augustus. Donderdag 8 augustus wordt één groot urban / hip hop feest met naast Tourist LeMC, Roméo Elvis en Zwangere Guy nu ook Murdock, Black Mamba en een alweer top-editie van All Eyes On Hip Hop met Jarreau Vandal, Dvtch Norris, Miss Angel en vele anderen. En in de Red Bull Music room verwelkomen de Feesten onder meer Gruppo Di Pawlowski, Joyhauser, Felix Da Housecat, Lefto b2b Red D én Chuki Beats Presents.