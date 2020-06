41 Club Lokeren doneert laptops voor onderwijs kwetsbare kinderen Yannick De Spiegeleir

08 juni 2020

15u04 7 Lokeren De lokale serviceclub 41 heeft onlangs een tiental laptops geschonken aan de basisscholen van GO! scholengroep Het Leercollectief.

Scholen geven aan dat er in Lokeren nog altijd een grote digitale kloof blijft bij de meest kwetsbare gezinnen. In veel van deze gezinnen is er geen of een te verouderd toestel aanwezig dat dan ook moet gedeeld worden. In coronatijden werd dat pijnlijk duidelijk. Scholen leenden alle beschikbare materiaal uit maar dat volstond niet.

Als lokaal verankerde serviceclub richt 41 Lokeren zich op ook op noden in onze lokale context. Ze bundelden naar aanleiding van deze vraag de krachten om in totaal een 10-tal bijkomende laptops te voorzien voor de scholen in de ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare gezinnen. Via lokale middenstand werd gezorgd dat de toestellen ook voorzien zijn van up-to-date software en hardware en dus meteen inzetbaar zijn.

Digitale sprong

De meeste scholen starten deze week terug op. Ze willen ook dan de digitale sprong die is gemaakt tijdens de lockdown ook vasthouden. Directeur Liselotte Botterman (GO! basisschool voor gewoon en buitengewoon onderwijs Klim Op): “Elke onderwijsprofessional is de voorbije periode uitgedaagd om de eigen digitale vaardigheden aan te scherpen en onderwijs opnieuw uit te vinden. We hebben samen vastgesteld welke kansen er liggen om het onderwijs van de toekomst vorm te geven door het sterker inzetten van digitale tools. Ook zonder nieuwe lockdown - bij een heropflakkering van het virus - zullen de toestellen hun nut voluit bewijzen en blijven we ook op zoek naar bijkomende toestellen om zeker te zijn dat elk kind toegang heeft tot digitaal leren. Onderwijs is voor kansarme kinderen een belangrijke springplank naar een betere toekomst. Daar doen we het voor, elke dag opnieuw. We zijn dus ontzettend blij met de inspanningen die serviceclub 41 deed om dit bijkomend aanbod aan leerlingen te kunnen doen.”

Bijna vier op tien leerlingen (38,9%) in Lokeren wordt door het Ministerie van Onderwijs als ‘indicatorleerling’ aangeduid: dit wil zeggen dat men ervan uitgaat dat deze leerlingen meer risico lopen op een moeizamere schoolloopbaan omwille van hun thuissituatie. De indicatoren die de overheid hanteert, zijn: de moeder heeft geen diploma secundair onderwijs en/of het gezin heeft recht op een schooltoeslag (inkomenstoets). Op het grondgebied Lokeren zijn er grote verschillen. In het centrum van Lokeren loopt dit percentage op tot soms 70 à 90 % van de leerlingen.