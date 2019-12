400 kwetsbare Lokeraars genieten van kerstfeest in Daknamstadion Yannick De Spiegeleir

26 december 2019

15u13 7 Lokeren In de Kollerfeestzaal van het Daknamstadion genoten 400 maatschappelijk kwetsbare Lokeraars donderdagnamiddag van een gezellig kerstfeest.

Voor het kerstfeest sloeg het Sociaal Huis opnieuw de handen in elkaar met serviceclub Rotary, ontmoetingshuis De Moazoart, Alderande en de dienst Samenleving van de stad. “Voor de kleinste bezoekers hebben we dit jaar het animatieaanbod uitgebreid met springkastelen op de parking van het stadion en een speelhoek in de voetbalstraat”, zegt Femke Ringoot van de dienst Samenleving. Serviceclub Rotary kon rekenen op de bereidwilligheid van cateraar De Feestarchitect om de maaltijden te voorzien.