35-jarige vrouw opgelicht voor 2.000 euro via internet Kristof Pieters

05 februari 2020

18u01 3 Lokeren De politie van Lokeren heeft de voorbije dagen opvallend veel meldingen gekregen van poging tot oplichting, zowel via telefoon als via internet.

Een 35-jarige inwoonster van Lokeren klikte enkele malen door op een mail en was wat later meer dan 2.000 euro kwijt. “Blijf heel voorzichtig wanneer je iets koopt of verkoopt op het internet”, adviseert de politie. “Geef nooit gegevens over je bankrekening door. Krijg je een telefoon van ‘Windows’, verbreek dan meteen de verbinding. Voorzichtigheid kan je veel geld besparen!”