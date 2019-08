320 Lokeraars spuien 810 dromen: debat in Vagevuur Yannick De Spiegeleir

07 augustus 2019

16u44 1 Lokeren Op zoek naar activiteiten buiten de feestenterreinen? Donderdag kan je de eerste van vier Lokerse Queesten bijwonen in Vagevuur over de dromen van de Lokeraars over hoe hun stad erin 2040 zou moeten uitzien.

Zo’n 320 Lokeraars formuleerden 810 dromen over hoe Lokeren er in 2040 zou moeten uitzien. “Een steeds terugkerend element in de dromen is behoud van open ruimte en groen in de stad”, zegt Hervé De Vos, van de werkgroep die de dromen verzamelde. “Een oudere man uit Eksaarde (79 jaar) vat het nog het meest treffend samen: ‘Ik ben geboren in Eksaarde, ik wil niet sterven in Steendorp.’” Andere behoeften die naar voren komen: meer zitbanken en vuilnisbakken, een levendige stad met speeltuinen, hangplekken en buurthuizen. Ook mobiliteit ligt de Lokeraar nauw aan het hart.

Stad hindernisvrij

“Uit de dromen blijkt duidelijk dat de auto alvast zijn beste tijd gehad heeft. Of toch: de individuele auto”, aldus De Vos. “Langzaam maar zeker neemt de fiets en de (elektrische) deelauto het over. Voor voetgangers wordt de stad hindernisvrij en voor fietsers wordt Lokeren een paradijs. De stadsbus krijgt ook een voorname plaats in het geheel.”

Het debat over de dromen van de Lokeraars vindt donderdag plaats van 16 tot 18 uur in de culturele site Vagevuur.