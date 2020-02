300 Sportingfans steken spelers en trainer hart onder de riem Yannick De Spiegeleir

22 februari 2020

20u15 3 Lokeren “Zij laten ons niet in de steek, dus wij hen ook niet”. Met die achterliggende gedachte wuifden meer dan 300 Sportingfans trainer Stijn Vreven en zijn troepen uit op de parking van het Daknamstadion vlak voor het vertrek naar de wedstrijd tegen Roeselare.

Krijgen ze straks nog hun achterstallige loon? Moeten ze straks op zoek naar een nieuwe werkgever? Het zijn allemaal onzekerheden waar trainer Vreven en de spelers mee moeten leven. Toch beslisten ze vanavond de uitmatch af te werken op Schiervelde in Roeselare.

Die houding weten de Sportingfans danig te appreciëren. Daarom zakten enkelen onder hen af naar het Daknamstadion om de spelers onder luid applaus een hart onder de riem te steken. Bij het vertrek van de spelersbus werden gele rookbommen en Bengaals vuur afgestoken.

“We proberen steun te vinden bij elkaar. Voor veel mensen is voetbal een bijzaak, voor wie aanwezig is duidelijk niet. We willen de trainer en de spelers bedanken voor hun moed. De oproep van onze kapitein Killian Overmeire is aangekomen”, zegt Dirk Bossers, één van de initiatiefnemers achter de actie.