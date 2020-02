300 fans tonen ondanks dreigend faillissement ‘hart voor Sporting’ aan stadhuis: “Onze club mag nooit verdwijnen” Yannick De Spiegeleir

19 februari 2020

20u52 0 Lokeren Op de Markt van Lokeren verzamelde woensdagavond een 300-tal fans om te tonen dat ze nog steeds van hun club houden, ondanks het dreigende faillissement. Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) sprak de supporters toe. “Wij zullen als stad onze verantwoordelijkheid nemen voor de jeugd van Sporting Lokeren en ik hoop dat jullie dat met mij doen.”

Hoewel hun club aan de rand van de afgrond staat, blijven de diehardfans meer dan ooit achter hun Sporting Lokeren staan. Sfeergroep Authentics had via sociale media opgeroepen om een vredevolle bijeenkomst te houden aan het stadhuis: de club waar Sporting Lokeren in 1970, dit jaar exact een halve eeuw geleden, het levenslicht zag na een fusie tussen Racing en Standaard Lokeren.

Sommigen waren op voorhand sceptisch over de opkomst gezien de penibele omstandigheden en de weersomstandigheden, maar uiteindelijk kwamen toch zo’n 300 fans opdagen. “We willen hier een krachtig signaal geven dat deze mooie club nooit mag verdwijnen”, zeggen de organisatoren. Zwarte rookbommen werden afgestoken als teken van rouw.

Iets na 19 uur kwamen burgemeester Filip Anthuenis en de schepen uit het stadhuis om de aanwezige fans toe te spreken. De burgemeester nam het woord vanop de pui. “We hebben twee keer de beker gewonnen, in 2012 en 2014. In goede tijden zijn we erbij, maar ook in slechte tijden. Het siert dat jullie hier allemaal zijn vanavond.” De burgemeester riep ook op om, ondanks alles, het vertrouwen te behouden in voorzitter Louis de Vries in het vinden van een oplossing voor de financiële malaise.

Hij stelde ook dat de stad haar verantwoordelijkheid zal nemen voor de jeugd, los van het lot van de club in zijn totaliteit. “We weten niet wat er met de eerste ploeg zal gebeuren. Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor al die jonge spelertjes. Het stadsbestuur zal dat doen, maar ik reken ook op jullie.” Zijn oproep werd beantwoord met applaus en ‘We Love you, Lokeren’-gezangen.

Over het vertrouwen in Louis De Vries waren de fans iets minder enthousiast. “Als je geen geld hebt, moet je niet aan deze onderneming beginnen. Ook bij Beerschot heeft De Vries een puinhoop achtergelaten. Ik ga al sinds mijn zesde kijken naar Sporting en ik hoop dat het verhaal hier niet stopt”, zegt supporter Piet Keppens (40). Andere fans hopen dat de stad mee tracht te bemiddelen om de nodige investeerders te vinden. “Sporting is ook belangrijk als uithangbord voor de stad.”

D-day

Donderdag is het in elk geval D-Day voor de Wase voetbalclub. Als er ‘s avonds op de geplande Raad van Bestuur geen financiële oplossing uit de bus komt, lijkt een faillissement onafwendbaar. Sommigen hopen dat een groep van Lokerse investeerders rond onder meer voormalig ondervoorzitter Willy Carpentier met geld over de brug komt, maar er wordt ook nog geprobeerd om in laatste instantie buitenlandse investeerders over de streep te trekken. “De sleutel ligt bij Lambrecht en de huidige Raad van Bestuur”, laat een ingewijde optekenen.