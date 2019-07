3 op 4 combitickets Lokerse Feesten zijn de deur uit Yannick De Spiegeleir

15 juli 2019

14u38 4 Lokeren De Lokerse Feesten naderen met rasse schreden. Op minder dan drie weken voor de start op 2 augustus vliegen de tickets de deur uit.

De eerste festivaldag met Gers Pardoel, Niels Destadsbader, Marco Borsato en Regi op het programma is al even uitverkocht. Ook de tickets voor de metaldag met headliners Heideroosjes, Europe en Scorpions op zondag 4 augustus en de punkdag met NOFX en The Offspring op dinsdag 6 augustus verkopen goed: nog slechts 30 procent van de tickets zijn beschikbaar. Van de combitickets is nog 1 op 4 exemplaren beschikbaar. Voor meer tickets en info kan je surfen naar www.lokersefeesten.be.