3 miljoen keer bedankt, beste lezers uit Lokeren! Yannick De Spiegeleir

31 december 2019

14u02 0 Lokeren Het Laatste Nieuws is de nummer één in regionieuws en daar hebben de lezers uit Lokeren flink aan meegeholpen. De artikels die we afgelopen jaar schreven over de stad zijn 3,7 miljoen keer gelezen. Onze oprechte dank daarvoor.

Het meest gelezen artikel dit jaar was de vechtpartij tussen scholieren en politie aan de schoolpoort van het KTA.

Ook de verkiezing van de Lokerse paardenworst tot hét streekproduct van het jaar kon jullie bekoren. Net als het verhaal van een jong koppel uit Lokeren dat nipt aan de dood ontsnapte na een storm op een Kroatische camping.

De Lokerse Feesten konden niet ontbreken in de top vijf. Met jammer genoeg een verhaal over zinloos geweld, maar ook meer opbeurend nieuws over een jonge fan die het podium werd opgeroepen door Niels Destadsbader.

Tot slot beroerde ook de heropening van de legendarische Cherry Moon als de nieuwe evenementenlocatie Radar de harten.