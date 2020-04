26-jarige man maakt niet-essentiële verplaatsing naar ... speelplein Kristof Pieters

22 april 2020

11u43 0 Lokeren Speelpleinen zijn in deze coronatijden sowieso verboden terrein en voor iemand van 26 jaar geldt dit zeker. Een man uit Sint-Niklaas werd maandag rond 16 uur aangetroffen op een speelplein in de Haarsnijderslaan in Lokeren. Hij kon niet meteen een goede reden van zijn aanwezigheid geven en werd dan ook geverbaliseerd.

Maandagavond was er rond 18.45 uur ook nog een samenscholing van een 7-tal jongeren op de Ueberg. Deze spurtten weg bij het zien van de politie. Dat was ook het geval omstreeks 19.30 uur in het Verloren Bospark. Eén 18-jarige jongen werd geïdentificeerd en geverbaliseerd. Omstreeks 20 uur werden twee bevriende vijftigers geverbaliseerd omdat ze zittend op een bank de regels van de sociale afstand niet respecteerden.