26-jarige aangehouden na bespuwen van politie Kristof Pieters

16 mei 2020

17u56 4 Lokeren Een 26-jarige man uit Lokeren is door de onderzoeksrechter in Dendermonde aangehouden voor het spuwen naar agenten.

De politie van Lokeren kwam vrijdag ter plaatse na een oproep over intrafamiliaal geweld. De man werd gearresteerd maar tijdens deze interventie spuwde hij in de richting van de agent. Hij werd opgesloten in de cel en vandaag voorgeleid en aangehouden.