19-jarige jongeman opgepakt voor inbraak én brandstichting Kristof Pieters

29 mei 2020

11u43 0 Lokeren De politie van Lokeren heeft een 19-jarige jongeman opgepakt die verdacht wordt van een inbraak in een winkel in de Tweebruggenstraat. Tijdens het onderzoek bleek dat hij ook in aanmerking komt voor een brandstichting in een rolcontainer.

In de nacht van 25 op 26 mei ontving de politie van Lokeren omstreeks 1.25 uur een inbraakalarm, afkomstig van een winkel gevestigd in de Tweebruggenstraat. De interventieploeg was snel ter plaatse en trof in het Park ter Beuken een jonge man aan. In zijn onmiddellijke buurt stonden enkele zakken met goederen. Uit verder onderzoek bleek dat er effectief was ingebroken in de winkel en dat de goederen waren gestolen.

Tijdens dit onderzoek bleek ook dat het afval dat in een rolcontainer lag, in brand was gestoken. De brand moest geblust worden door de brandweer. De 19-jarige jongeman uit Lokeren werd gearresteerd op verdenking van brandstichting en inbraak en werd intussen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.