11% van fietsers rijdt zonder verlichting Kristof Pieters

21 november 2019

16u56 8 Lokeren De politie van Lokeren heeft donderdagochtend een controle uitgevoerd op fietsverlichting. De resultaten waren niet zo schitterend want meer dan 11% was in overtreding.

Er werden in totaal 206 fietsers gecontroleerd op de Markt en in de Molenstraat. 23 fietsers reden zonder verlichting. Dat is 11,2%. Een cijfer dat beter moet volgens de politie. Ze roept niet alleen de fietsers zelf maar ook ouders op om zo snel mogelijk de fietsverlichting in orde te brengen.