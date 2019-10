11.11.11 snoert Lokerse standbeelden de mond Yannick De Spiegeleir

23 oktober 2019

10u38 0 Lokeren In het centrum van Lokeren zijn verschillende standbeelden vandaag gekneveld. Het gaat om een actie van ngo 11.11.11. “Net als in andere Vlaamse steden en gemeenten willen we met onze Lokerse werkgroep de aandacht vestigen op actievoerders wiens stem wereldwijd écht onderdrukt wordt”, zegt Stijn Overloop, voorzitter van 11.11.11 Lokeren.

Eén van de drie hazen op de Markt, pater Jo Don aan de Durme of de Fonne op de Oude Vismijn: al deze Lokerse standbeelden worden vandaag symbolisch de mond gesnoerd. In 69 gemeenten over heel Vlaanderen krijgen bijna 350 beelden vandaag een opvallende boodschap: ‘Geef onze changemakers’ een stem. “We willen aandacht vragen voor mensen die het verschil maken en met succes werken aan een sociaal en ecologisch rechtvaardige wereld. Het werk van deze mensen wordt steeds moeilijker gemaakt. Wereldwijd komt de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan”, zegt Overloop. “Het is deze krimpende ruimte die 11.11.11 aanklaagt. In het Zuiden, maar ook hier bij ons waar middenveldorganisaties minder bewegingsvrijheid hebben en minder steun krijgen. We vragen onze politici concreet om te strijden tegen krimpende ruimte een prioriteit van het Belgische buitenlandbeleid, waaronder het ontwikkelingsbeleid en changemakers te ondersteunen.”

De vrijwilligers van 11.11.11 Lokeren start binnenkort opnieuw met geldinzamelacties in de Durmestad. “Elk jaar halen we ongeveer 1 euro op per inwoner van onze stad”, aldus Overloop.