1 op 4 te snel in Pontweg Kristof Pieters

03 september 2020

15u55 1 Lokeren De politie van Lokeren heeft afgelopen weekend snelheidscontroles gehouden op verschillende plaatsen. In de Pontweg reed maar liefst 1 op 4 bestuurders te snel.

In totaal werden in de zone 50 in de Pontweg 41 voertuigen gecontroleerd waarvan er 11 in overtreding waren. De hoogst vastgestelde snelheid bedroeg 75 km/uur.

In de Hoekstraat, waar 70 is toegelaten, reden 10 van de 87 gecontroleerde wagens te snel. Hier was de hoogst vastgestelde snelheid 82 km/uur.

De hoogst gemeten snelheid was in de Heiendestraat waar een voertuig aan 117 km/uur door de straat reed. Daar is 70 km/uur toegelaten. Op een totaal van 361 voertuigen, reden er 16 te snel.

In de Bautschoot tot slot waren er 43 overtredingen op een totaal van 404 gecontroleerde voertuigen. Hier was de hoogst gemeten snelheid 81 km/uur terwijl er slechts 50 is toegelaten.

Er werden tijdens de actie ook nog vijf pv’s opgesteld voor het gebruik van de gsm achter het stuur en één voor rijden onder invloed van alcohol.