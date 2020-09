Nele De Vos zet in op alle wielerdisciplines Erik Vandeweyer

08 september 2020

Corona heeft de motivatie van Nele De Vos niet gefnuikt. De wielrenster uit Lokeren combineert pr obleemloos universitaire studies geneeskunde met haar sport. Als veldrijdster en wegrenster maakte ze al naam. Nu laat ze zich ook gelden in het tijdrijden. In de Nationale Testtijdrit Memorial Igor Decraene werd ze knap zesde. Tussendoor nam ze met haar studiegenoten ook nog deel aan de Campus Cup op Canvas.

Nele De Vos houdt er de goede moed in. “Soms denk ik dat het handig zou zijn, als een dag 48 uur telde. Het vraagt soms wel eens een inspanning om alles goed te plannen, maar het lukt goed tot nu toe. Het was deze zomer natuurlijk een voordeel dat ik geen tweede zit had, zodat ik goed kon trainen. Ik ben intussen wel al bezig met mijn thesis, zodat ik de leerstof het komende semester goed kan spreiden.”

Campus Cup

Deze zomer leerde heel Vlaanderen Nele De Vos kennen dankzij de Campus Cup op Canvas. Samen met haar studiegenoten haalde ze de halve finale van het populaire quizprogramma dat gepresenteerd wordt door Otto-Jan Ham. “Ik heb veel positieve reacties gekregen op die uitzendingen. Het was wel een merkwaardige situatie. De opnames dateerden al van begin mei, terwijl de uitzendingen een tijd later op de buis kwamen. Iedereen moest natuurlijk zwijgen over het resultaat. Mensen kwamen ons feliciteren, terwijl die opnames voor ons al een tijd achter de rug lagen. Het halen van de halve finale was wel een krachttoer waar we fier op waren.”

Tijdrijden

De Belgische top in het tijdrijden verzamelde dit weekend in de Memorial Igor Decraene. Nele De Vos strandde als niet-specialist op een knappe zesde plaats. “Voor mij was dat resultaat het hoogst haalbare. Het verschil met de vijfde bedroeg meer dan één minuut. Ik was ‘the best of the rest’. Onmiddellijk na de finish was ik wat teleurgesteld. Meestal lig aan de aankomst tien minuten KO. Nu was ik al na één minuut gerecupereerd. Het gaf mij het gevoel dat ik niet alles had gegeven. Misschien startte ik iets te traag, maar een snellere start had die minuut achterstand niet gecompenseerd. In het tweede deel kon ik versnellen. Tijdrijden is aan speciale discipline. Je moet jezelf goed kennen. Als je één kilometer te snel rijdt, betaal je dat nadien dubbel terug.”

Opnieuw crossen

Indien corona geen roet in het eten gooit, heeft Nele De Vos haar programma al uitgestippeld. “Eerst is er een kermiskoers op de weg in Bornem, daarna volgt het Belgisch kampioenschap op de weg in Anzegem. Nadien richt ik me opnieuw op het veldrijden. Momenteel is er veel onzekerheid. Niemand weet precies welke crossen wel of niet zullen doorgaan. Het lijkt de goede kant uit te gaan. Ik hoop de komende weken gewoon te kunnen meepakken wat er mijn pad kruist.”