Renzo Van Moortel

20 september 2020

19u21 0 Lokeren Een logische overwinning en een logische eindstand, na een al even logisch wedstrijdbeeld. Lokeren-Temse had geen kind aan eersteprovincialer Wielsbeke en staat in de vijfde ronde van de Croky Cup. En nu? Hopen op een tweedeklasser of net niet?

Op een mooie nazomeravond in Daknam.

De vierde ronde van de Croky Cup. Lokeren – Temse versus Wielsbeke.

Begint u niet spontaan te watertanden? Begrijpelijk. Deden wij ook niet. Tot we zaterdagavond op de perstribune zaten. Ook op Daknam lééft het voetbal weer (een beetje).

Duizend man

Er was zon, voetbal en...publiek. Dik duizend supporters hadden bekervoetbal met een mondmasker verkozen boven een terrasje met gin-tonic.Het hadden er evengoed 2.375 kunnen zijn - het protocol daarvoor werd vrijdag goedgekeurd, maar was zo last minute niet meer te organiseren voor deze wedstrijd. Verdediger Maarten Goossens had zichtbaar genoten: “Wat een belevenis”, glunderde de jonge verdediger.

Goossens had in z’n prille carrière nog nooit voor zoveel volk gespeeld. “Je voelt de steun enorm. Zelfs na vijf keer balverlies op rij, kwam er nooit gemor vanop de tribunes. Als spelers voelden we dat die mensen blij zijn dat er terug voetbal is op Daknam en dat hun favoriete club kunnen aanmoedigen.”

Niet vergeten - we zeggen het nog één keer: 't was nog mààr tegen een eersteprovincialer. Beeldt u in wat dat zal geven in een competitiewedstrijd. Als de tegenstander wél bekend is. Als coach Van Der Straeten wel al zijn vedetten opstelt.

Aanvaller Daniel de Oliveira en spelmaker Alec Luyckx zat zaterdagavond niet eens op de bank. “Sparen voor woensdag”, appte die laatste. Ook topaanwinst Bart Goossens kreeg rust - hij kreeg even geleden een inspuiting in de knie. Naamgenoot Maarten Goossens pikte daardoor zijn eerste officiële speelminuten van dit seizoen mee - in de vorige twee bekerwedstrijden haalde hij de selectie niet.

Op een basisplaats moet hij dit seizoen in principe niet rekenen. “De coach kent me nog van twee seizoenen geleden en toen maakt hij me wel titularis. Hij vertelde me voor de match dat hij honderd procent vertrouwen in me heeft en dat ik elke kans moet grijpen die ik krijg. Hij weet dat hij op mij kan rekenen. Of ik nu een basisplaats heb veroverd weet ik. Bart heeft ook al goede wedstrijden gespeeld. Met al die concurrentie is het voor onze coach moeilijk kiezen.”

Haalbare kaart

Bart of Maarten: tegen Wielsbeke zou het sowieso niet veel verschil hebben uitgemaakt. De West-Vlamingen startten wel sterk, met hoge druk, maar uiteindelijk nam de thuisploeg vrij makkelijk afstand. Na nog geen tien minuten opende Tjendo De Cuyper de score.

Goossens: “Ik vond Wielsbeke zeker niet zo slecht. Ze hielden veel volk voorin en slaagden erin onze opbouw te verhinderen. Ondanks onze vroege voorsprong hadden we het zo makkelijk in de openingsfase.”

“Maar nadien kwamen we er steeds makkelijker uit en hielden we de wedstrijd stevig in de greep. Zelfs na de dubbele voorsprong kregen we een resem kansen. Dat ook Ibou uiteindelijk nog een goaltje meepikte, is zeker top”, klinkt Goossens collegiaal.

Rest de vraag: wat nu? In de vijfde ronde tegen een 1B-ploeg uitkomen of hopen op een eersteklasser in de volgende ronde? Goossens hoeft niet lang na te denken: “Nu er opnieuw meer publiek wordt toegelaten, zou het magnifiek zijn om een topploeg over de vloer te krijgen, dus geef mij in de volgende ronde maar een haalbare kaart. Ik wil zo ver mogelijk doorstoten.”