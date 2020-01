Zaakvoerders steken DMV Advies in nieuw kleedje Yannick De Spiegeleir

08 januari 2020

18u01 0 Lokeren 2020 is alvast goed gestart voor DMV Advies. Met een nieuwe look is de onafhankelijke verzekeringsmakelaar uit Eksaarde klaar voor een nieuw decennium.

Zus en broer Kimberly en Kevin De Maesschalck staan sinds enkele jaren samen aan het roer van de zaak. “Het bedrijf is gegroeid uit 3 generaties verzekeringsmakelaars, het zit ons dus echt wel in het bloed. Voor ons was de tijd gekomen om onze eigen stempel te drukken op DMV Advies” zegt Kimberly. Broer Kevin vult aan: “We hebben gekozen voor een rebranding met een nieuw logo en een nieuwe website om te laten zien dat wij investeren in de toekomst en ook mee zijn met onze tijd”.

Meer info: https://www.dmvadvies.be/