Yves hangt spandoek op aan balkon op negende verdieping in Oud-Strijderslaan: “Hulde aan onze helden” Yannick De Spiegeleir

04 april 2020

17u30 0 Lokeren Aan één van de twee hoge appartementsgebouwen in de Oud-Strijderslaan hangt sinds vandaag een spandoek met de boodschap: hulde aan onze helden. “Op deze manier wil ik het zorgpersoneel, de mensen in de supermarkt en ouders die met hun kinderen thuiszitten een hart onder de riem steken”, zegt Yves De Waele.

Yves hoopt dat zijn spandoek zondag in beeld komt tijdens ‘De Ronde tegen Corona’ van VTM en HLN. “Ik woon op de negende verdieping. Het was mijn bedoeling om het spandoek aan de gevel langs de Sportlaan te hangen zodat het ook zichtbaar zou zijn voor het personeel van het AZ Lokeren, maar dat bleek niet haalbaar. Toch is deze boodschap er ook voor hen. We zijn die mensen echt ontzettend dankbaar”, zegt Yves, die de spandoek ontwikkelde in samenwerking met de Lokerse BVBA De Canne. “Want in deze tijden moeten we onze lokale middenstand meer dan ooit steunen.”

Meer over Yves De Waele