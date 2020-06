Woensdagmarkt verwelkomt opnieuw alle kramen en breidt uit in oppervlakte: “Kramen op de Grote Kaai, parkeren in de Sportlaan” Yannick De Spiegeleir

30 juni 2020

15u04 0 Lokeren Na een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad kunnen opnieuw alle kramen postvatten op de Lokerse woensdagmarkt. Maar dat heeft praktische gevolgen. Concreet betekent dit voor de Lokerse woensdagmarkt dat vanaf woensdag 1 juli de markt tijdelijk uitbreidt naar de Grote Kaai en de parking van de Grote Kaai.

Voor wie woensdag een bezoek brengt aan de Markt zal het even wennen zijn. “Gezien de onderlinge afstand tussen de kramen, maar ook tussen de bezoekers bewaard dient te blijven, waren we genoodzaakt om uit te wijken”, zegt schepen van Markten Claudine De Waele (Open Vld).

De Marktsituatie met 41 blijft onveranderd, met het gekende eenrichtingsvoetverkeer. Op de Grote Kaai worden de kramen opgesteld langs de kant van de bewoning. De straat wordt gebruikt als toegangsweg. De marktbezoekers moeten daar rechts lopen in de richting van de sporthal en aan de zijde van de Durme in de richting van de markt. Op de parking Grote Kaai staan de kramen rug aan rug met daartussen de voldoende brede wandelwegen. De looprichting wordt hier aangeduid via witte pijlen op de grond.

Gevolgen voor gemotoriseerd verkeer

Vanaf nu woensdag 1 juli zullen de Torenstraat, de Grote Kaai, de Begijnhofstraat, het Sint-Laurentiusplein, de Markt, de Poststraat, het Kerkplein en de Oude Durme niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd vervoer tussen 3 uur ’s morgens en 16 uur ’s middags tijdens en na afloop van de wekelijkse woensdagmarkt. Dit tot nader bericht. Wagens die geparkeerd staan in de groene zone op onderstaand plan, worden weggesleept.

De Sportlaan wordt niet ingenomen voor de markt. Bezoekers kunnen daar parkeren langs beide zijden. Voertuigen die de Sportlaan inrijden, kunnen draaien ter hoogte van de ingang van de parking Grote Kaai. De postbrug wordt tijdens bovenstaand uurslot tweerichtingsverkeer, waardoor verkeer tussen de Durmelaan en het station in beide richtingen mogelijk blijft.