Wim Annerel biedt online coaching: “Corona doet mensen nadenken over loopbaan” Yannick De Spiegeleir

29 maart 2020

12u37 0 Lokeren Lokeraar Wim Annerel begeleidt al bijna tien jaar mensen in zijn coachingpraktijk in Lokeren. Die is nu gesloten door de coronamaatregelen. Maar hij is niet bij de pakken blijven zitten. “Mensen krijgen hun loopbaanbegeleiding vanuit het comfort van hun eigen woning”, zegt Annerel.

Door de coronamaatregelen werkt een groot deel van de bevolking vandaag van thuis uit. “Als loopbaancoach merk ik dat veel mensen in hun thuisomgeving even afstand nemen van de dagelijkse situatie op kantoor, en eens rustig nadenken over hun loopbaan: is dit nu de job die ik de komende tien jaar verder wil uitoefenen?” zegt de Lokeraar.

“Ik blijf gewoon open, maar dan online. We zien en horen elkaar via het computerscherm. Dat is wel een duidelijke trend vandaag: meer en meer mensen gebruiken bijvoorbeeld Skype, Facetime of Zoom. Het grote voordeel is dat mensen zich niet hoeven te verplaatsen. Zo krijg ik nu ook klanten van ver buiten het Waasland, zelfs van aan de kust. En uiteraard is de coaching volledig coronavrij op die manier. Enkel een drankje kan ik nu niet aanbieden. Dat moeten mensen zichzelf inschenken,” lacht hij.

De online loopbaanbegeleiding wordt ook nog eens grotendeels betaald door de overheid. Wim Annerel: “In plaats van 1100 euro investeer je slechts 80 euro voor zeven uur loopbaanbegeleiding dankzij de loopbaancheques. De voornaamste voorwaarde om in aanmerking te komen daarvoor is dat je minstens zeven jaar werkervaring hebt.”

Lokeraar Wim Annerel werd bekend als coach door het begeleiden van Karen Damen in haar tv-reeks ‘Perfect?!’ en is naast loopbaanbegeleider ook gespecialiseerd in het coachen van mensen met perfectionisme en laag zelfvertrouwen. Meer info: www.wimannerel.be