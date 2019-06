#Wijzijnlokeren strikt Dirk Stoops voor eerste oefenmatch Sporting Yannick De Spiegeleir

12 juni 2019

09u53 2 Lokeren Op zondag 16 juni om 16 uur speelt Sporting Lokeren zijn eerste oefenmatch te Zelzate in aanloop van het seizoen 2019-2020. Het verbindende supportersinitiatief #wijzijnlokeren grijpt deze match aan om na het overnamenieuws en aan de start van de voorbereiding van een nieuw seizoen weer op het voorplan te treden.

“We willen opnieuw een krachtig signaal geven: wij geloven in de toekomst – maakt niet uit of we nu in 1B of in 1A uitkomen - en steunen voluit onze ploeg”, zegt Lieven Hérie, woordvoerder van #wijzijnlokeren. “We willen dat statement maken naar de nieuwe bewindvoerders, naar huidige en toekomstige spelers, naar de staf, naar de professionele en vrijwillige medewerkers, naar de commerciële partners, naar de supportersschare én naar de hele gemeenschap.”

De fans willen een feestje bouwen op Zelzate. Ze plaatsen daarvoor een dj-booth en hijsen niet enkel de Sportingvlag, maar strikten ook Dirk Stoops voor een set. Van 14.45 tot 15.45 uur is hij de party-dj van dienst. “We willen dan ook de supporters oproepen om af te zakken naar Zelzate. De blokkende studenten kunnen alvast hun planning even aanpassen en een streepje wit-zwart-gele ontspanning in hun agenda plaatsen”, zegt Hérie.

Zuinig

De laatste actie van #wijzijnlokeren dateert van 17 maart voor de laatste thuismatch tegen Cercle Brugge. Ruim 3000 supporters verzamelden toen op de Markt, bouwden er een feest en trokken dan in stoet naar het stadion. “We hadden na die actie afgesproken om ‘zuinig’ en zeer gericht om te springen met het gebruik van deze hashtag. Het nieuws over de overname door Louis De Vries en de start van de voorbereiding van het nieuwe seizoen leek ons het uitgelezen moment om terug te mobiliseren”, aldus Hérie. “Na drie voetballoze maanden wensen we vooral een signaal van hoop te geven. Sporting leeft! Met deze actie willen we bovendien de lokale organisatoren The Yellowbrothers en KVV Zelzate ook een duw in de rug geven en deze traditionele eerste oefenmatch tot een waar succes helpen maken.”

DNA

Verder werkt het supportersinitiatief ook aan een actie om het ‘DNA van Sporting Lokeren mee vorm te geven. “Dat traject loopt nog en het is de bedoeling om het breder open te trekken en de hele Sporting Lokeren community hierin te engageren. De nieuwe abonnementencampagne ‘Trouw aan onze kleuren’ komt trouwens wonderwel overeen met de eerste uitkomsten van deze DNA-oefening.”