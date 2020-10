‘Week van de Kringwinkel’ vervangt ‘Dag van de Kringwinkel’: “Volkstoeloop vermijden” Yannick De Spiegeleir

13 oktober 2020

15u45 1 Lokeren Geen Dag van de Kringwinkel bij De Cirkel in Lokeren, maar wel een week. Elke dag geldt er op een andere productengroep een korting van 50 procent. “Wie zijn boodschappen netjes wil opbergen kan een handgemaakte zak aankopen op basis van gerecycleerde stoffen”, zegt communicatieverantwoordelijke Nathalie Legrand.

Boeken, cd’s, dvd’s en LP’s bijten op dinsdag 13 oktober de spits af met een verkoop voor de helft van de reguliere prijs. Woensdag is het de beurt aan speelgoed, van donderdag tot en met zaterdag kan je achtereenvolgens meubels, textiel en tot slot ook huisraad aan een zeer voordelig tarief op de kop tikken. “Je kan in onze Kringwinkel in Lokeren bovendien ook snuisteren in de ‘Retro Corner’ met retrospulletjes en –meubels”, nodigen De Cirkel-werknemer Hilde Podevyn en vrijwilliger Marina Poppe uit. Hilde kwam met het idee op de proppen om zakken te maken en Marina voerde het prachtig uit.

Voor meer informatie kan je surfen naar de Facebookpagina van Kringwinkel De Cirkel.