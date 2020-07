“Water met grenadine is niet hetzelfde als Spa Rood”: De gekste eisen uit 45 jaar Feestengeschiedenis Yannick De Spiegeleir

31 juli 2020

12u00 0 Lokeren Schapen, verse koemelk of witte M&M’s. Bepaalde artiesten en hun entourage testen met hun verlanglijstje de vindingrijkheid van de backstagecrew van de Lokerse Feesten. In deze rubriek schetsen we de meest spectaculaire riders uit de 45-jarige geschiedenis van het stadsfestival. Vandaag: Spa Rood voor Gruppo Sportivo.

In de beginjaren beperken de verzoeklijstjes van de artiesten zich tot een maaltijd en drank. In 1978 werd toenmalig bestuurslid Jean-Pierre Rosseel geconfronteerd met één van de eerste échte riders. Het Nederlandse Gruppo Sportivo vroeg naast een fles sterke drank ook om een fles Spa Rood. Die term was toen nog niet ingeburgerd bij ons. Ik wist niet beter en ben in de supermarkt een fles water met grenadine gaan halen”, lacht hij. “Ik bleef niet gespaard van commentaar, maar ze hebben de fles toch leeggedronken.”