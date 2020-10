Vroedvrouwen en gynaecologen AZL roepen op om geboortekaartjes te mailen naar burgemeester en hoofd ziekenhuis Yannick De Spiegeleir

09 oktober 2020

12u59 0 Lokeren Op de Facebookgroep ‘Hou Lokerse materniteit in Lokeren’ hebben de vroedvrouwen en gynaecologen van AZ Lokeren een symbolische oproep gelanceerd aan ouders om een geboortekaartje van hun kind dat geboren werd in Lokeren te mailen naar burgemeester Filip Anthuenis en gedelegeerd bestuurder van het AZN en AZL Koen Michiels.

“Zoals jullie waarschijnlijk hebben vernomen, dreigt onze materniteit te sluiten. Maar u kan ons steunen. Wij willen zoveel mogelijk mensen, geboren en/of bevallen in ‘ons moederhuis’, vragen om een foto van het geboortekaartje of eventueel een geboortefoto door te mailen met als onderwerp ‘Hou Lokerse materniteit in Lokeren’”, klinkt het. Naar verluidt werd al meer dan 100 keer gevolg gegeven aan de oproep. De oproep zelf is meer dan 330 keer gedeeld op Facebook.

Eerder deze week kwamen de vroedvrouwen, gynaecologen en andere personeelsleden van het ziekenhuis samen aan het stadhuis om te protesteren tegen de plannen om diensten van het AZL in de toekomst te verhuizen naar het AZ Nikolaas.