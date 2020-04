VLOT!-scholen houden klassenraden via videochat Yannick De Spiegeleir

02 april 2020

12u29 4 Lokeren De week voor de paasvakantie is het gebruikelijk dat scholen begeleidende klassenraden organiseren om de vorderingen van de leerlingen te bespreken en om de voorlopige oriënteringsadviezen te formuleren in functie van het komende schooljaar. “Om veiligheidsredenen verlopen al deze klassenraden tijdens deze coronaperiode nu via videochat”, zegt Stephan Beirnaert, communicatieverantwoordelijke van de VLOT!-scholengroep.

Alle voorbereidingen zijn de voorbije weken getroffen om deze klassenraden zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. “Dankzij deze voorbereidingen krijgen zo’n 2.550 leerlingen op vrijdag een digitaal schoolrapport, gebaseerd op een degelijk overleg tussen de verschillende leerkrachten”, zegt Beirnaert

De leerlingbegeleiding en de vakleerkrachten volgden de voorbije weken ook achter de schermen op of alle leerlingen mee zijn met het digitale verhaal. Ook als leerlingen de opdrachten niet maken, nemen vakleerkrachten met hen contact op.

Bevraging bij ouders

Wekelijks ontvingen de ouders via e-mail een bevraging zodat de scholen een zicht hebben op wie digitaal al dan niet te bereiken is. Ook de telefoon blijkt in deze digitale tijden nog steeds een handig hulpmiddel te zijn om ouders te contacteren. “Kinderen die thuis niet kunnen werken aan een computer, kunnen naar school komen om hun opdrachten te maken. Jammer genoeg gaan een aantal kansarme gezinnen niet in op deze schoolopvang. We zorgen er dan voor dat de opdrachten op papier in de brievenbus terechtkomen.”

Laptops

De ouderraad van campus CREO nam alvast het initiatief om alle ouders de vraag te stellen naar laptops die weinig of niet meer worden gebruikt. Deze zouden opnieuw in het circuit kunnen komen. Verder informeert deze ouderraad ook of het takenpakket van de leerlingen deze en de voorbije weken niet te zwaar of te licht bevonden wordt.

“We beseffen heel goed dat het niet evident is voor ouders, leerlingen en leerkrachten om aan de slag te gaan met afstandsonderwijs en te zorgen dat we alle leerlingen mee hebben. Met het volledige team proberen we in ieder geval alles VLOT! te laten verlopen”, besluit Beirnaert.