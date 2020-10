Villa Vief organiseert coronaproof spaghettifestijn: “Geld inzamelen voor bouwproject voor jongeren met beperking” Yannick De Spiegeleir

05 oktober 2020

15u43 0 Lokeren In wat normaal een feestjaar had moeten zijn voor Villa Vief, een project opgericht door ouders met als doel een permanente woonomgeving te creëren voor 10 jongvolwassenen met een mentale beperking, moet het zijn toevlucht zoeken in alternatieven om toch nog wat centen in te zamelen voor hun project.

Het befaamde jaarlijkse eetfestijn in juni alsook alle andere activiteiten en het Music for Life concept werden noodgedwongen één voor één door de coronacrisis geannuleerd. “Nochtans zijn we afhankelijk van deze inkomsten, het is een broodnodige financiële bron om ons project te kunnen realiseren”, zegt Chris Bastiaens namens de ouders.

Om toch nog wat centjes in te zamelen organiseert Villa Vief in het weekend van 24 en 25 oktober een spaghettifestijn volledig coronaproof met levering aan huis. Bestellen kan tot 18 oktober via de website www.villavief.be of telefonisch op 0496 58 54 10.

Wie het bouwproject wil mee financieren op een andere manier, dan kan dit ook nog steeds via de aankoop van aandelen. Surf naar www.villavief.be/investeren of ga naar de Facebook-pagina Villa Vief.