Villa Clochard bezorgd 100 kansarme gezinnen verse maaltijd Yannick De Spiegeleir

03 april 2020

15u52 0 Lokeren In samenwerking met de vzw Kansarmen Vlaanderen bereidt Carl Vervaet van restaurant Villa Clochard twee weken op rij 100 maaltijden voor kansarme gezinnen.

De horecasector heeft het zelf niet onder de markt door de verplichte sluiting omwille van corona, maar dat belet Vervaet niet om zich in te spannen voor mensen die het wat minder hebben. “Deze en volgende week vrijdag maken we voor 100 gezinnen een maaltijd”, zegt de zaakvoerder van Villa Clochard.

Bij vzw Kansarmen Vlaanderen zijn ze hem dankbaar. “Door het hamstergedrag van de mensen kwam de voorbije weken ook de voedselbedeling in het gedrang omdat supermarkten ons minderen konden aanbieden. Voor de gezinnen die we hiermee kunnen helpen is dit een hart onder de riem.”

Vervaet biedt met zijn restaurant intussen elke zaterdag ook een versbereide maaltijd aan zijn klanten aan die aan huis geleverd worden. “We proberen actief te blijven, maar uiteraard blijft dit een financiële streep door de rekening. Ook voor ons personeel dat op tijdelijke werkloosheid is gezet. Zij krijgen dan misschien wel uitstel voor hun afbetalingen, maar uitstel betekent geen afstel. Ik vrees dat het enkele jaren zal duren voor de mensen deze financiële klap te boven komen.”