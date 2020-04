Vijf bewoners en zeven personeelsleden van afdeling voor dementen Ter Durme testen positief op COVID-19 Yannick De Spiegeleir

08 april 2020

12u47 0 Lokeren Het coronavirus slaat nu ook toe op de beschermde afdeling voor demente personen in woonzorgcentrum Ter Durme in Lokeren. Vijf bewoners testen positief, vier andere residenten vertonen symptomen. Ook bij de medewerkers werden, op diezelfde afdeling, intussen 7 medewerkers positief getest.

De nodige maatregelen werden intussen genomen om de positief bevonden bewoners in isolatie te plaatsen. “Na een contactdruppelisolatie op de kamer afgelopen weekend werd dinsdag de beslissing genomen om alle positief bevonden bewoners in cohorte af te zonderen op de zesde verdieping, die nu in zijn geheel beschouwd wordt als COVID-positief, om de kans op besmetting van andere bewoners zo klein mogelijk te houden én om met een vaste equipe aan verzorgend en verplegend personeel te kunnen werken”, verduidelijkt Stefan Walgraeve, voorzitter van Sakura.

Medische reserve

“Door interne verschuivingen, het onmiddellijk inschakelen van interimkantoren, het inschakelen van vrijwilligers voor praktische taken, waardoor zorg- en verpleegkundigen meer tijd vrij krijgen voor zorgtaken, trachten we deze mindere bezetting zoveel als mogelijk op te vangen”, zegt Walgraeve.

“Naast onze eigen inspanningen verschuivingen rekenen we ook op de door minister Beke aangekondigde medische reserve en de universiteitsstudenten om onze uitval aan zorg- en verpleegkundigen mee te kunnen opvangen”, zo stelt algemeen directeur Bart D’Hanis.

Alle preventieve maatregelen werden genomen om de verdere verspreiding van het virus in de organisatie tegen te houden, en de bewoners én medewerkers te beschermen. Alle bewoners worden blijvend met gepaste zorg omringd. Al de medewerkers die in contact komen met geïsoleerde bewoners zijn ten volle beschermd. “Ze dragen een speciaal ffp2 masker, een gelaatsscherm, een speciaal pak met extra schort, overschoenen”, zegt Walgraeve.

Geen testmateriaal

De directie heeft ook dagelijks een overleg met de coördinerend en raadgevend arts en voorzitter van de raad van bestuur. Daarbij wordt telkens een stand van zaken gegeven van de bewoners in alle woonzorgcentra, het aantal bewoners dat in quarantaine wordt gehouden uit voorzichtheidsoogpunt, het aantal geteste bewoners en medewerkers, het aantal zieke medewerkers, …. “Om een volledig beeld te krijgen van de situatie zouden we het wenselijk vinden dat alle bewoners en medewerkers getest worden. Maar het door de hogere overheid aangekondigde testmateriaal komt er niet: de aangekondigde tests werden aan een beperkt aantal uitgekozen woonzorgcentra geleverd, Sakura behoort niet tot die testgroep”, aldus voorzitter Stefan Walgraeve.

De betrokken families werden op de hoogte gebracht en kunnen steeds met hun vragen en bezorgdheden terecht op het e-mailadres info@zorgbedrijfsakura.be.