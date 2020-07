Theatergroep Horzel brengt nieuwste productie op de planken in oud postgebouw Yannick De Spiegeleir

16 juli 2020

14u51 0 Lokeren Met enige vertraging -maar dubbel zoveel goesting- speelt Theatergroep Horzel in oktober de legendarische voorstelling ‘Equus’ in het oude postgebouw op de Markt. Het is de eerste keer dat er in het historische gebouw een theaterproductie wordt opgevoerd.

Equus, de moderne klassieker van scenarioschrijver Peter Shaffer, gooide met meer dan 1000 vertoningen op Broadway hoge ogen, en nu is Lokeren aan de beurt.

Gefascineerd door paarden

Equus vertelt het verhaal van Alan, een 17-jarige jongen die van kinds af aan religieus gebrainwasht wordt en een pathologische fascinatie voor paarden ontwikkelt. Hij droomt ervan om cowboy te zijn, want ‘alle cowboys zijn wezen’. Tot hij in éénzelfde nacht 6 paarden de ogen uitsteekt. Wat volgt is een intens psychologisch proces waarbij psychiater Martin de oorzaak van de acties van de jongen tracht te begrijpen en tegelijk ook zijn eigen demonen te lijf probeert te gaan.

“Tijdens de voorstelling willen we alle registers opentrekken en inzoomen op het psychiatrisch proces tussen Alan en Martin. De ouders van Alan proberen elkaar de schuld te geven maar kijken, meestal vanaf de zijlijn, hulpeloos toe. De paradoxen drijven vanzelf boven en we dagen het publiek uit om mee te gaan in een complex, maar ijzersterk verhaal”, vertelt regisseur Kristof Alexander. Na tal van voorstellingen als acteur maakt hij nu zijn regiedebuut bij Tg Horzel.

Uitgesteld theater

De voorstelling stond oorspronkelijk gepland in mei, maar COVID-19 gooide roet in het eten. Daardoor zocht Tg Horzel noodgedwongen naar een oplossing. “We zijn heel blij dat het stadsbestuur ons de toestemming gaf om de voorstelling op de geplande locatie uit te stellen tot later dit jaar. Door deze voorstelling te brengen in het uitzonderlijke pand dompelen we ons publiek in een unieke sfeer. Het belooft een bijzondere theaterervaring te worden voor zowel de toeschouwers als onze vereniging”, klinkt het opgewekt bij voorzitter Ron Van Kersschaver. De voorstellingen vinden plaats op 16, 17, 22, 23 en 24 oktober.

Tickets zijn vanaf vandaag beperkt (max. 80 toeschouwers per voorstelling) beschikbaar via reservaties@tghorzel.be. “Uiteraard zullen we rekening houden met de maatregelen die dan gelden”, aldus Van Kersschaver.