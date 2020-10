Steeds meer Lokeraars willen buurt proper houden: “Bijna iedere dag meldt zich een nieuwe ‘Propere Pionier’ aan” Yannick De Spiegeleir

09 oktober 2020

15u21 2 Lokeren Nu we minder op reis of naar evenementen kunnen, groeit de aandacht voor onze eigen leefomgeving. Sinds het begin van de coronacrisis merkt afvalintercommunale IDM een fikse stijging in het aantal ‘Propere Pioniers’: mensen die zich inzetten om het zwerfvuil in hun wijk op te ruimen. “Wekelijks ga ik minstens één keer op stap in de Oud-Strijderslaan en langs de Durmedijk om afval op te ruimen”, zegt Christel De Maesschalck, één van de trouwe Propere Pioniers.

Vissenkoppen, een massa broden in plastiek zakken, verpakkingen van eten of drinken en de laatste maanden helaas ook heel wat mondmaskers: Christel toont ons de ‘buit’ die ze de laatste dagen bijeen sprokkelde in de omgeving van de Oud-Strijderslaan en natuurgebied de Buylaers.

“Je kan je niet voorstellen wat mensen allemaal dumpen op straat of in de natuur. En het is een probleem van verschillende generaties: jongeren die met de verkeerde waarden zijn opgevoed, maar ook volwassenen en oudere mensen gooien achteloos zaken weg.” Omdat ze haar leefomgeving zo proper mogelijk wil houden, liet ze zich registreren als ‘Propere Pionier’ bij afvalintercommunale IDM. Die stelt een uitrusting ter beschikking in de vorm van handschoenen, grijpers en fluojasje en materiaal zoals vuilzakken die de intercommunale na een seintje komt ophalen.

Christel heeft zelfs een gemeenschappelijke garage van haar appartementsgebouw in gebruik genomen om het afval te stockeren voor het wordt opgehaald door IDM-medewerkers.

(lees verder onder de foto)

70 procent meer Propere Pioniers

De coronacrisis gaf een flinke boost aan het aantal Propere Pioniers in Lokeren. “In totaal waren er voor Lokeren 238 Propere Pioniers en momenteel staat de teller al op 311”, zegt IDM-communicatieverantwoordelijke Annick Maes. Omdat we massaal in ons ‘kot’ moesten blijven, gingen heel wat inwoners op zoek naar een nieuw tijdverdrijf. Voor haar hele werkingsgebied (Lokeren, Lochristi, Moerbeke, Zele, Zelzate en Wachtebeke) mocht de intercommunale tussen half maart en half juni 72 nieuwe zwerfvuilvrijwilligers verwelkomen. Een stijging van 70 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. “Tot op vandaag merken we het effect van de coronacrisis, want bijna elke dag komt er een nieuwe Propere Pionier bij.”

Christel merkt in de Oud-Strijderslaan ook op dat huisvuil vaak wordt achtergelaten in of bij een publieke vuilnisbak. “Het wordt er in geramd zodat er geen plaats meer is voor ander afval dat er wel in thuishoort.” In dat geval gaat het niet om zwerfvuil, maar om sluikstort, benadrukken ze bij IDM. “Sluikstort kan gemeld worden via onze nieuw online meldpunt ‘Mijn Mooie Straat’. Via dat meldpunt kan je makkelijk, via de smartphone, een sluikstort melden zodat vaststelling kan worden gedaan. Bij melding gaat de politie ter plaatse voor de vaststelling. Daarna wordt het sluikstort opgehaald door IDM-ophalers en gebeurt een onderzoek naar de mogelijke identiteit van de dader. Zo is het ook mogelijk daders te beboeten.