Stad start tweede inspraakronde voor Spoelepark: “Definitief plan tegen voorjaar 2021” Yannick De Spiegeleir

03 april 2020

11u12 0 Lokeren De stad heeft een nieuwe inspraakronde opgestart om het toekomstige Spoelepark in de gelijknamige wijk vorm te geven.

Na protest en verschillende acties van het buurtcomité, onder meer op de gemeenteraad, besloot de stad in 2019 om 3 hectare, gelegen tussen Spoele en de Marsstraat, in te richten als park.

Tijdens een eerste inspraakronde werden reeds verschillende ideeën en voorstellen geformuleerd. “Gezien de grootte van het project wil de stad in een 2e inspraakronde, van april tot juni 2020, met een mix van inspraakmogelijkheden in korte tijd extra informatie verzamelen en wil de stad ook actief belangrijke partners in dit project aansporen om mee na te denken”, klinkt het.

De stad streeft ernaar om in het voorjaar van 2021 een definitief plan voor Spoelepark te kunnen voorstellen. De stad wil heel graag de mening van de burger horen. Om alle meningen te verzamelen, zetten we het digitaal platform www.denkmee.lokeren.be opnieuw in. Op het platform kan de Lokeraar alle informatie terugvinden onder het project ‘Samen denken over de toekomst van de groene long voor Spoele’, alsook een overzicht van de verschillende fases en timing.

Werkgroep

Naast het verzamelen van informatie gaat de stad in de volgende fases van het project ook aan de slag met een werkgroep, die de invulling van het park actief mee vorm gaat geven. In deze groep wil de stad mensen uit de buurt, jong en oud maar ook uit verschillende delen van de stad samenbrengen. Ben jij de geknipte persoon voor deze werkgroep of heb je hierover vragen, neem dan contact op met de Dienst Communicatie.